У Франківську чоловіка оштрафували на 85 тисяч гривень через пікантні фото

В Івано-Франківську чоловіка оштрафували на 85 тисяч гривень за завантаження та поширення пікантних фото в соцмережах.

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Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

У матеріалах справи вказано, що підсудний у червні 2024 року завантажив з Інтернету три порнографічних фото. Згодом він через Telegram скинув пікантні фото чотирьом особам, серед яких була і неповнолітня.

Під час досудового слідства житель Івано-Франківська провину визнав та розкаявся. Він уклав угоду з прокурором.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України.

Його оштрафували на 85 тисяч гривень та на три роки заборонили “займатись діяльністю пов`язану з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей та обіймати посади, пов`язані з роботою з особами до 18 років”.

Він повинен сплатити 795 грн за проведення експертиз. У чоловіка також конфіскували телефон, з якого він поширював пікантні кадри.