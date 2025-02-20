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Диван на коліщатках в темній вітальні

Студентка ПНУ стала переможницею ІІ етапу ХV Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка.

Автор: Lilia
20/02/2025 10:10
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Прикарпатська молодь досягає висот у мовно-літературному мистецтві.

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Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф

Ірина Пастух – студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, стала переможницею ІІ етапу ХV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Підготувала її до конкурсу викладач-методист Олена Скиданчук.

“Вітаю нашу талановиту молодь та бажаю нових здобутків у навчанні та творчості! Також велика подяка її наставниці за підготовку та підтримку. Такі перемоги зміцнюють українську культуру та мотивують інших прагнути до знань!” – зазначила очільниця області