Студентка ПНУ стала переможницею ІІ етапу ХV Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка.

Прикарпатська молодь досягає висот у мовно-літературному мистецтві.
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Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф
Ірина Пастух – студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, стала переможницею ІІ етапу ХV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Підготувала її до конкурсу викладач-методист Олена Скиданчук.
“Вітаю нашу талановиту молодь та бажаю нових здобутків у навчанні та творчості! Також велика подяка її наставниці за підготовку та підтримку. Такі перемоги зміцнюють українську культуру та мотивують інших прагнути до знань!” – зазначила очільниця області