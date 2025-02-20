Дружина одіозного Олексія Арестовича подала на розлучення

Столична Феміда вирішує долю відомого подружжя. Пише Главком

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Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, який нині перебуває за межами України, розлучається.

Ініціатором позову про розірвання шлюбу виступила його дружина Анастасія Арестович. Її заяву 11 лютого взяв до розгляду Солом’янський районний суд Києва. Наразі визначено головуючу суддю Галину Козленко. Натомість про дату самого судового засідання поки невідомо.

Солом’янський районний суд Києва розглядатиме позов Анастасії Арестович

дані: Судова влада України

Протягом дня «Главком» намагався отримати коментарі від адвоката і представника позивача, а також у самої Анастасії Арестович. Однак вони не відгукнулися.

За даними відкритих джерел, Анастасія у парі з Олексієм Арестовичем – з 2015 року. Подружжя виховує спільного неповнолітнього сина Олександра. У колишнього радника Банкової є іще двоє дітей від попередніх шлюбів.

Рік тому, у лютому 2024 року Анастасія Арестович дала інтерв’ю блогерці Анній Олицькій. Жінки спілкувалися у Нью-Йорку, де на той час проживала сім’я ексрадника Офісу президента.

Наразі Анастасія працює куратором та організатором ретритів та живих зустрічей у проєкті SpaceLove.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Олексій Арестович покинув Україну на початку вересня 2023 року. Підставою для його виїзду нібито став лист Головного управління розвідки Міноборони. Згодом розвідвідомство заперечило цю інформацію.

Як повідомляв «Главком», цього тижня Олексій Арестович у соцмережах виклав допис із напів оголеним власним тілом, порівнявши себе з імператором, який потребує, щоб йому доставляли страви.

Як відомо, раніше Олексій Арестович обурив мережу черговим дописом. Він прокоментував відео розстрілу російськими військовими беззбройних українських полонених, котрі, за його словами «повзали на колінах», а також звинуватив у ситуації військове керівництво ЗСУ. Народна депутатка Марʼяна Безугла нарвалася на негативну реакцію мережі та колег після того, як написала допис, у якому підтримала Арестовича.

Народна депутатка Соломія Бобровська повідомила, що Офіс генерального прокурора відмовився розглядати її заяву щодо висловлювань ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича та направив документ до іншої інстанції. Як стало відомо, Соломія Бобровська наприкінці липня звернулася із заявою до Генерального прокурора «про вчинення Арестовичем злочинів проти основ національної безпеки України».

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що підтримує спілкування із ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. , для її чоловіка – третьою дитиною.

Фото Арестович супроводив дописом про те, що “сейсмологи зафіксували різкий стрибок тих, хто ходив із ним на побачення, вагітних і тих, хто має від нього дітей”

Від попередніх стосунків в Арестовича є дві доньки. Імен своїх колишніх дружин Арестович не називає. Як відомо, Олексій та Анастасія побралися в 2015-му році після освідчення у під’їзді та мають спільного сина Олександра. Ще торік Арестович називав свою половину “найкращою людиною на землі”.