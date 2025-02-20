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У пожежі в Івано-Франківську загинуло двоє людей, ще шістьох врятували. ФОТО. ВІДЕО

Автор: Lilia
20/02/2025 13:21
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20 лютого о 11:23 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Чорновола в Івано-Франківську.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“По прибуттю рятувальники встановили, що горять речі домашнього вжитку в квартирі на другому поверсі триповерхового будинку. Площа займання – 15 кв. м. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. З третього поверху за допомогою автодрабини врятовано шість осіб. О 11:35 пожежу локалізовано, а о 11:49 – ліквідовано. Під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих”, – йдеться у повідомленні

До ліквідації пожежі було залучено 24 рятувальники та 6 одиниць техніки.

Причина займання та всі обставини події встановлюються.

Дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Бережіть себе та своїх близьких.