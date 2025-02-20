В Україні презентували документальний фільм про карпатський волонтерський рух

До третьої річниці вторгнення в Україні підготували прем’єру документального фільму “Справжні”.

Стрічка режисера, військового документаліста Дениса Воробйова (“Загартовані пеклом” та “Війна очима дітей”) та продюсера Дмитра Ципердюка, розповідає про жителів Карпат, які стали волонтерами під час війни, пише Правда.іф з посиланням на МІСТО

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В основі півторагодинної документальної стрічки “Справжні” історії місцевих мешканців, волонтерів та бізнесменів, які знайшли можливість за власні кошти прихистити в цьому маленькому регіоні велику кількість українських сімей. Спільними силами за допомогою місцевого бізнесу був створений “Карпатський волонтерський центр”, до якого увійшли сотні небайдужих людей, які палали справжнім бажанням надати допомогу кожному, хто її потребував. В найкоротші терміни були прийняті вкрай важливі рішення, щодо розселення, харчування і забезпечення спальними місцями всіх людей які втратили майже все.

Чоловіки Прикарпаття, що вступали до лав ЗСУ, ТРО мали можливість безплатно отримати від волонтерського центру все необхідне: від амуніції, одягу та спорядження до підготовлених на передову автівок та квадроциклів. Протягом року, кожен день, майже двадцять годин на добу звичайні люди, маленькі підприємства та бізнесмени працювали пліч-о-пліч, щоб кожен переселенець мав захист, їжу та тепло, а захисник все необхідне, щоб боронити свою країну.

Зйомки фільму відбувались протягом 2024 року в Івано-Франківській області. Виробництвом фільму займається кінокомпанія 1905|Documentary, Генеральний продюсер та автор ідеї – Андрій Мартищук, автори сценарію – Віталій Бардецький та Дмитро Ципердюк, композитор – Дмитро Ципердюк.