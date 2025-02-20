У Варшаві франківський драмтеатр покаже антиросійську драму «Дзяди» за поемою Міцкевича

У Варшаві з 21 по 25 лютого 2025 року Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка представить п’ять показів вистави «Дзяди» за поемою Адама Міцкевича.

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Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

У відомстві зауважили, що постановка є результатом копродукції театру з відомою польською режисеркою Маєю Клечевською.

Як зазначається, гастролі відбуваються за підтримки Центру Мєрошевського – державної установи, що діє під керівництвом Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща, який сприяє розвитку демократичних процесів, інтеграції євроатлантичних структур та зміцненню зв’язків із Польщею.

У МКСК акцентували, що дати гастролей також символічні – саме у річницю повномасштабного вторгнення у Варшаві говоритимуть про злочини Росії як країни-агресорки та закликатимуть міжнародну мистецьку спільноту до консолідації.