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На Коломийщині прокуратура вимагає повернути у державну власність 14 га земель лісового фонду

Автор: Lilia
20/02/2025 14:02
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Коломийська окружна прокуратура скерувала до суду 2 позовні заяви про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельними ділянками лісогосподарського призначення загальною площею 14 га.

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Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області

“Прокуратурою встановлено, що у 2018 році вказані земельні ділянки площею 7, 2698 га та 6, 8906 га були незаконно передані у комунальну власність сільським радам Коломийського району. Таким чином, ділянки були неправомірно вилучені з лісового фонду”, – йдеться у дописі

У судовому порядку прокурори вимагають усунути перешкоди державі у користуванні та розпорядженні земельними ділянками шляхом скасування державної реєстрації в Державному земельному кадастрі та в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Наразі Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у справах та призначив їх до розгляду.