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Ігор Ласточкін вступив до лав ЗСУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ігор Ласточкін вступив до лав ЗСУ

Автор: Орися Корчун
20/02/2025 14:18
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Актор “Кварталу 95” Ігор Ласточкін вступив до лав ЗСУ.

Про це гуморист повідомив у своєму Instagram. Він опублікував кадри, де показався у військовій формі. На фото Ігор Ласточкін показав, як із побратимами проходить військові навчання. Судячи з підпису до кадрів, актор служить в 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний Яр”. Долучився до лав ЗСУ Ласточкін ще 2024 року.

“Weekend2024 – разом з 93 омбр “Холодний Яр”, – йдеться в дописі до фото зі служби.

Ігор Ласточкін із побратимом / © instagram.com/lastochkin_igor
Ігор Ласточкін із побратимом / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Окрім того, Ігор Ласточкін підтримав Володимира Зеленського. Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що рівень довіри українців до лідера знизився до рекордного мінімуму, а саме до 4%. Ігор Ласточкін опублікував фото та додав хештег “один з 4%”.

“Складні часи народжують сильних людей! Один з 4%”, – написав шоумен.

Допис Ігоря Ласточкіна / © instagram.com/lastochkin_igor
Допис Ігоря Ласточкіна / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

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