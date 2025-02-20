Прикарпатця засудили до п’яти років позбавлення волі за пограбування магазинів

Суд на Івано-Франківщині призначив п’ять років ув’язнення чоловіку, який у серпні-вересні 2024 року пограбував два магазини в Отинійській громаді. Одну з крамниць він обікрав двічі.

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Про це йдеться у вироку Коломийського міськрайонного суду, пише Суспільне.

Обвинувачений — уродженець села Молодилів, раніше сім разів засуджений, зокрема й за крадіжки. Станом на серпень 2024 року в нього була непогашена судимість.

Перший епізод крадіжки стався 25 серпня 2024 року в період часу з 1:00 до 5:00 в селі Струпків.

“Відтиснувши металеві ґрати на вікні, чоловік проник до продуктового магазину, звідки викрав по десять упаковок цигарок різних брендів, а також алкоголь, чоловічий та жіночий одяг, воду, м’ясо, ковбаси та інші товари. Окрім того, він взяв із каси 7 тисяч гривень”, — йдеться у матеріалах справи.

Згідно з експертизою він завдав шкоди власнику крамниці на 35 тисяч 959 гривень 50 копійок.

Наступні два епізоди крадіжок сталися 30 серпня та 18 вересня 2024 року. Обвинувачений двічі обікрав один і той самий магазин у селі Голосків. Слідчі з’ясували, що у перший день він викрав спиртні напої, продукти, солодощі, енергетики, 10 пачок сигарет, зарядний пристрій до телефону та 11 тисяч 200 гривень з каси. Чоловік завдав шкоди власнику крамниці на 16 тисяч 74 гривні та 2 копійки.

“З 18 по 19 вересня він викрав з того самого магазину алкоголь, цигарки, продукти, мобільний телефон, шкарпетки та інші товари, а також взяв із каси 1 тисячу 357 гривень. Загальна сума збитків становить 14 тисяч 772 гривні”, — йдеться у вироку суду.

Під час засідання обвинувачений визнав свою вину. Він пояснив, що викраденим розпорядився на власний розсуд: дещо з’їв та випив; дещо продав. Те, що знайшли поліцейські, повернули власникам крамниць. 20 вересня 2024 року слідчі затримали його вдома.

Коломийський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у крадіжці під час воєнного стану. Йому призначили позбавлення волі на термін п’ять років.