Знатимуть про ворога все: Група «Гюрза» ГУР МО отримала партію дронів від «Української команди», пише Правда іф.

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Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію FPV-дронів розвідникам з групи «Гюрза» на Запорізький напрямок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали чергову партію дронів групі «Гюрза» підрозділу «Кракен» ГУР МО. Ці хлопці завжди там, де найбільш гаряче. Вони брали участь у звільненні Київщини та Харківщини, захищали Бахмут і Часів Яр», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні бійці групи «Гюрза» б’ють ворога на Запорізькому напрямку, зазначають в «Українській команді».

«Впевнений, що завдяки нашим дронам розвідники «Гюрзи» знатимуть про ворога все. І зможуть нищити орків ще більш ефективно», – сказав під час передачі дронів керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала великі партії дронів підрозділу ССО «Рейнджер» на Курський напрямок та 72 бригаді імені Чорних Запорожців.

Також повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» відправила на передову понад 80 тисяч індивідуальних зігріваючих наборів. Це майже 20 бригад.