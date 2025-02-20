Віталій Кличко закликав до єдності та консолідації в Україні

Мер Києва Віталій Кличко зробив звернення, у якому наголосив на необхідності єдності та сили українського народу в цей непростий час. За його словами, сьогодні Україна повинна бути як ніколи сильною і єдиною, інформує Правда іф.

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«Відвагу і героїзм українці світові показали. Час продемонструвати єднання і консолідацію в країні, в суспільстві. Заради збереження держави та її демократичного майбутнього», — зазначив Кличко.

Він підкреслив, що нині найважливішим є тверезий розум і спільна робота всіх на єдину мету — захист своєї країни. «Не вибори, не якесь поборювання всередині чи політичні амбіції важливі сьогодні. А — тверезий розум, спільна робота всіх на єдину мету — захист своєї країни», — наголосив мер Києва.

Кличко також зауважив, що Путіну не вдалося зламати Україну зсередини так само, як не вдалося поставити її на коліна за три роки повномасштабної війни.

Окрему увагу він приділив заявам американських посадовців, назвавши їх «надто дивно-емоційними». На його думку, зараз підіймається градус напруги: США — риторикою, а Росія — військовою ескалацією.