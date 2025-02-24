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В Україні планують запровадити двоетапну реформу ВЛК

Автор: Lilia
24/02/2025 18:49
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В Україні незабаром відбудеться реформа ВЛК, яка проходитиме у два етапи.

Про це на пресконференції повідомив очільник Міноборони Рустем Умєров, пише Правда.іф з посиланням на МІСТО.

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Перший — до 28 лютого (передбачає створення електронного направлення на ВЛК); 

Другий — до осені 2025 року (розділення між медичними та адміністративними даними, що дасть можливість проходити комісію без територіальної прив’язки).