Генасамблея ООН проголосувала за обидві резолюції щодо війни, США голосували проти українського проєкту

Генеральна асамблея ООН проголосувала за обидві резолюції щодо війни рф проти України — колективний за участі понад 50 країн та американський.

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За українську резолюцію проголосувало проголосували 93 країни, проти — США та рф, пише Суспільне.

93 країни проголосували за резолюцію за участі понад 50 країн, в тому числі від України. США, Росія та Білорусь проголосували проти. Китай утримався.

За американську резолюцію проголосувало 89 країн. Україна утрималась. Росія проголосувала проти, адже їхню правку про “припинення українського конфлікту” шляхом усунення “його першопричин” не врахували.

Представниця США в ООН Дороті Ши закликала голосувати за варіант резолюції США. Резолюція США називається “Шлях до миру”.

США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни РФ в Україні і проголосувати проти “будь-якого іншого варіанту чи поправок”.

Представник Росії в ООН Василь Небензя закликав проголосувати проти української резолюції. Такрж він запропонував поправку з закликом “негайно припинити український конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин” до резолюції від США. Представниця США закликала інші країни на Генасамблеї не голосувати за правки РФ до своєї резолюції.