На Прикарпатті за добу сталося 23 пожежі в екосистемах

Протягом минулої доби прикарпатські рятувальники ліквідували 23 пожежі сухої трави на загальній площі 1,11 га.

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Займання на площі понад 1000 кв. м сталися в селі Тустань Дубовецької ТГ, селі Побережжя Єзупільської ТГ, місті Коломия, а також у селі Княжолука Долинської ТГ, де травмувався чоловік. Менш масштабні загоряння також гасили в інших громадах області.

З початку року на території Прикарпаття вже зафіксовано 153 пожежі в екосистемах, які охопили 7,75 га.

Рятувальники нагадують, що спалювання сухої трави є небезпечною та незаконною практикою. За порушення статті 77-1 КУпАП передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень.