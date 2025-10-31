“Київ не доживе до весни”: The Times прогнозує Україні поразку

«Мені неприємно це говорити, але Київ не доживе до весни», — саме з такої приголомшливої тези починається колонка журналіста Роджера Боєса. Пише ТСН.

Поки українці зачаровані власною стійкістю, на Заході, схоже, остаточно втомилися від війни. Гроші на зброю, тепло та здоров’я України тануть, а бажання підтримувати Київ згасає.

Автор статті жорстко критикує європейську бюрократію. Він називає «гнилим серцем європейської втоми» дебати щодо передавання Україні заморожених російських активів.

Йдеться про 150 мільярдів євро. Вся сума могла б дозволити Україні вижити та продовжити боротьбу. Але замість цього ЄС ледь спромігся виділяти лише відсотки з цих активів — близько 3 мільярдів євро на рік. Коли ж постало питання про передавання усієї суми, Бельгія натиснула на гальма, побоюючись, що саме їй доведеться сплачувати за рахунками, оскільки активи депоновані в бельгійській системі Euroclear.