На Прикарпатті директорка приватного підприємства привласнила бюджетні кошти на суму понад 640 тисяч гривень

53-річна директорка підприємства організувала злочинну схему з постачання неякісного твердого палива до навчального закладу. Слідчі вже повідомили їй про підозру.

Незаконну діяльність задокументували слідчі Надвірнянського районного відділу поліції за процесуального керівництва Надвірнянської окружної прокуратури, пише Поліція Івано-Франківської області.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2023 році між підприємством та одним із навчальних закладів Надвірнянського району було укладено договір про постачання твердого палива для забезпечення потреб закладу.

Відповідно до умов договору паливне вугілля мало бути належної якості. Однак фігурантка свідомо здійснила постачання неякісного вугілля. Замовник, не перевіривши належним чином якість товару, підписав акти приймання вугільної продукції. У результаті таких дій державі завдано збитків на суму близько 640 тисяч гривень.

Отримані кошти фігурантка привласнила та витратила у власних цілях.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) Кримінального кодексу України.

До суду подано клопотання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Наразі слідчі дії у справі тривають, поліцейські встановлюють можливих спільників фігурантки, причетних до злочину.