На Коломийщині відкрили меморіальні дошки двом загиблим воїнам

Учора, 30 жовтня, на фасаді Будилівської гімназії Снятинської громади відбулася урочиста церемонія освячення пам’ятних дощок на честь двох захисників — Володимира Ленька та Ігоря Поповича.

Почесне право відкрити меморіали надали рідним та близьким Героїв. Священнослужителі освятили памʼятні дошки та разом з присутніми молитвою вшанували захисників, пише Снятинська Мр.

Володимир Ленько Мирославович проживав у селі Будилів Снятинської громади.

Ігор Попович народився 21 лютого 1976 року. Мешкав у селі Будилів. Служив у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді. Раптово помер 8 жовтня 2024 року під час відпустки.