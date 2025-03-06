Також знаменитість зізналась, яким хоче бачити весілля. Пише ТСН

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Українська ведуча, а віднедавна й акторка Леся Нікітюк відклала весілля з нареченим, військовим Дмитром Бабчуком, і пояснила чому.

Так, ще на початку січня знаменитість оголосила, що виходить заміж. Однак, як виявилося, весілля парочка не квапиться організовувати. Нікітюк у коментарі “Люкс ФМ” зізналась, що вони з нареченим поки що відклали цю подію. Причиною цього стало те, що Дмитро Бабчук є чинним військовослужбовцем. Тож, у закоханих наразі просто немає можливості організувати свято.

“Зараз дуже мало приводів для радості. Ми все ж таки дали відстрочку цій події, бо Дмитро на сьогодні є чинним військовослужбовцем. Ми поки що не можемо будувати графіки на це”, – пояснила ведуча.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Натомість Леся Нікітюк зізналась, яким хоче бачити своє весілля. Знаменитість планує організувати пишне свято. Зокрема, українські традиції теж будуть присутні, а особливо ті, що стосуються батьків.

“У мене у мами семеро похресників і в тата восьмеро. Ми переходили всі весілля. Всі ці українські традиції, де зять миє мамі ноги горілкою, а потім кропивою…Звичайно, я хочу щоб мамі таке зробили. Я хочу хороше таке весілля, де буде багато людей”, – додала знаменитість.

Леся Нікітюк із бойфрендом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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