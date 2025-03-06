На Косівщині під час гасіння пожежі сухої трави виявили тіло чоловіка. ФОТО

Під час гасіння пожежі сухої трави на Косівщині виявлено тіло місцевого мешканця.
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Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.
“Незважаючи на неодноразові застереження рятувальників щодо заборони спалювання сухої трави та рослинності, люди й надалі нехтують елементарними правилами пожежної безпеки, через що виникають пожежі в екосистемах області. Станом на 16:00 рятувальники Прикарпаття вже здійснили 50 виїздів на ліквідацію пожеж в екосистемах. Та, 6 березня на місці пожежі сухої трави в селі Уторопи, Яблунівської ТГ, Косівського району було виявлено тіло місцевого жителя, 1970 року народження”, — зазначено у дописі.
У місті Косів внаслідок пожежі сухої трави на відкритій території вогонь перекинувся на поруч розташовані господарські будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави площею 400 кв м та 3-х господарських будівель на загальній площі 80 кв м.
В Надвірнянському районі рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки окремими осередками на площі близько 0,5 га на території Яремчанського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського національного парку.
“Рятувальники закликають громадян не спалювати суху траву! Пам’ятайте, що у вітряну погоду площа пожежі дуже швидко збільшується, внаслідок чого вогонь може перекинутись на будівлі. Не спалюйте рідну землю, адже такі методи шкодять екосистемі, вбивають тварин, живу природу та призводять до загибелі людей!”, — наголошено у дописі.