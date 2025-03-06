На Косівщині під час гасіння пожежі сухої трави виявили тіло чоловіка. ФОТО

Під час гасіння пожежі сухої трави на Косівщині виявлено тіло місцевого мешканця.

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Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

“Незважаючи на неодноразові застереження рятувальників щодо заборони спалювання сухої трави та рослинності, люди й надалі нехтують елементарними правилами пожежної безпеки, через що виникають пожежі в екосистемах області. Станом на 16:00 рятувальники Прикарпаття вже здійснили 50 виїздів на ліквідацію пожеж в екосистемах. Та, 6 березня на місці пожежі сухої трави в селі Уторопи, Яблунівської ТГ, Косівського району було виявлено тіло місцевого жителя, 1970 року народження”, — зазначено у дописі.

У місті Косів внаслідок пожежі сухої трави на відкритій території вогонь перекинувся на поруч розташовані господарські будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави площею 400 кв м та 3-х господарських будівель на загальній площі 80 кв м.

В Надвірнянському районі рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки окремими осередками на площі близько 0,5 га на території Яремчанського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського національного парку.