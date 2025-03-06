На Франківщині попрощались із захисником Проданюком Дмитром

Верховинці провели в останню путь захисника України Дмитра Проданюка.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф з посиланням на Верховинську селищну раду.

Що відомо про воїна

Народився Дмитро 4 травня 1971 року в селищі Верховина присілок Магурка. Навчався в середній школі 1-3 ступенів. Після закінчення школи здобув професію зварщика. З ранього віку багато працював.

У 1990 році був призваний на строкову службу.

В 1996 році одружився з дружиною Марією. Згодом у пудружжя народилося 4 -ро дітей.

З початком повномасштабного вторгнення 02 березня 2022 року, старший син не задумуючись пішов на захист Батьківщини. А вже 05 березня 2022 р Дмитро повернувся на Україну з-за кордону, а 8 березня добровільно пішов на захист Батьківщини.

Був нагороджений медалею «Лицар бойового чину».

Згодом отримав важке поранення та повернувся додому. На війні загинув рідний брат Микола Проданюк. Дмитро дуже тяжко пережив втрату брата. А вже 3 березня 2025 року помер.

Смерть Дмитра не поправна втрата для всієї родини, друзів, громади, побратимів…Не дочекалися свого захисника мати Марія, сини Дмитро і Василь, доньки Наталя і Тетяна.