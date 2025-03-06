Військовослужбовця з Прикарпаття підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої

Поліцейські затримали військовослужбовця з Івано-Франківщини, якого підозрюють у тому, що вночі 27 лютого у Львові він зґвалтував неповнолітню дівчину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права на заставу.

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Про це Суспільному повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, пише Правда.

Як ідеться в ухвалі Личаківського районного суду Львова, уродженець міста Косів, який є чинним військовослужбовцем, зустрів неповнолітню на вулиці Під Дубом, після чого переслідував її до вулиці Генерала Грекова. Там він змусив її зайти у прибудинкову територію, де, погрожуючи та застосовуючи фізичну силу, зґвалтував.

Правоохоронці затримали чоловіка 28 лютого. Йому повідомили про підозру за ч.3 ст. 152 ККУ (Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи). Максимальне покарання — позбавлення волі на 12 років. Також відомо, що фігурант був уже раніше судимим за статтею 153 ККУ (Сексуальне насильство).

Як повідомила Юлія Шевченко, військовослужбовець частини, яка дислокується на Львівщині, учинив правопорушення, перебуваючи у відпустці. Наразі призначено низку експертиз, досудове розслідування триває.