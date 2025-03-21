Ліцеїст з Калуша виграв багатофункціональний принтер для свого навчального закладу

В Університеті Короля Данила відбувся конкурс правничого есе на тему «Слово vs Дезінформація». Учасниками конкурсу стали учні 10-11 класів Франківщини, інформує Правда.іф.

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«Стислий виклад з великим змістом», – так оцінив виступи учасників декан Факультету суспільних і прикладних наук, професор кафедри права та публічного управління Роман Зварич. Конкурсанти лаконічно виклали набуті професійні знання, вкладаючись у регламент, що тривав до п’яти хвилин. Деякі учні також підготували презентації для покращення сприйняття підготовленого матеріалу.

Роботи оцінювали члени журі із кафедри права та публічного управління: професор, проректор з наукової роботи Євген Письменський, кандидат юридичних наук, доцент Олександр Загурський та в. о. завідувача кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент Олександра Пташник.

Перемогу у конкурсі здобув Олег Мазур, отримавши грант на навчання від Призового фонду за спеціальністю «Право» (25%). А також він виграв для свого навчального закладу – Калуський ліцей ім. Бахматюка – багатофункціональний кольоровий струменевий принтер (3в1).

Друге місце посів Микола Криховецький. Як приз, він отримав знижку на навчання у розмірі 15%.

Третє місце присудили Марії Бірчак. За свою роботу вона отримала частковий грант на навчання – 10%.