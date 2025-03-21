На Прикарпатті триває обласний проєкт для обдарованої молоді

На Івано-франківшині триває територіальний етап обласного проєкту для обдарованої молоді “Серцем єдиним, ми – Україна!”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє Світлана Онищук, пише Правда.іф
Цього року для участі зареєструвалося 422 команди, які представляють:
-394 заклади загальної середньої освіти;
-16 закладів професійно-технічної освіти;
-12 закладів фахової передвищої освіти.
Загалом 4220 юнаків та дівчат продемонструють свої таланти та вміння працювати в команді.
Завдання учасників складається з двох частин:
- підготувати дослідницький проєкт про захисників своєї громади у відео-форматі чи письмово;
- розробити емблему команди;
- підготувати творчий номер.
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На сьогодні в 24 територіальних громадах області визначено переможців територіального етапу. Загалом виступили 142 команди.
До наступного, районного, етапу пройшли:
-Козарівська гімназія Букачівської селищної ради;
-Бурштинський ліцей № 3 Бурштинської міської ради;
-Довговойнилівський ліцей Верхнянської сільської ради;
-Городенківський ліцей № 1 ім. І. Данилюка Городенківської міської ради;
-Делятинський ліцей № 1 Делятинської селищної ради;
-Міжгірська гімназія Дзвиняцької сільської ради;
-Вільхівська гімназія Дубівської сільської ради;
-Тустанський ліцей Дубовецької сільської ради;
-Зеленський ліцей Зеленської сільської ради;
-Ліцей № 20 Івано-Франківської міської ради;
-Коршівський ліцей Коршівської сільської ради;
-Ланчинська гімназія Ланчинської селищної ради;
-Новицький ліцей Новицької сільської ради;
-Отинійський ліцей Отинійської селищної ради;
-Перегінський ліцей № 1 Перегінської селищної ради;
-Волосівський ліцей Переріслянської сільської ради;
-Печеніжинський ліцей Печеніжинської селищної ради;
Підгайчиківський ліцей Підгайчиківської сільської ради;
-Снятинський ліцей «Інтелект» Снятинської міської ради;
-Яблунський ліцей Солотвинської селищної ради;
-Тисменицький ліцей № 1 Тисменицької міської ради;
-Філія Тлумацького ліцею
-№ 1 села Вікняни Тлумацької міської ради;
-Уторопський ліцей Яблунівської селищної ради;
-Ямницький ліцей Ямницької сільської ради.
Нагадуємо, що І (територіальний) етап конкурсу триватиме до 1 квітня.
Опісля оприлюднимо перелік переможців, які виступлять на районному рівні.