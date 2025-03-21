На Прикарпатті триває обласний проєкт для обдарованої молоді

На Івано-франківшині триває територіальний етап обласного проєкту для обдарованої молоді “Серцем єдиним, ми – Україна!”

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Повідомляє Світлана Онищук, пише Правда.іф

Цього року для участі зареєструвалося 422 команди, які представляють:

-394 заклади загальної середньої освіти;

-16 закладів професійно-технічної освіти;

-12 закладів фахової передвищої освіти.

Загалом 4220 юнаків та дівчат продемонструють свої таланти та вміння працювати в команді.

Завдання учасників складається з двох частин:

підготувати дослідницький проєкт про захисників своєї громади у відео-форматі чи письмово;

розробити емблему команди;

підготувати творчий номер.

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На сьогодні в 24 територіальних громадах області визначено переможців територіального етапу. Загалом виступили 142 команди.

До наступного, районного, етапу пройшли:

-Козарівська гімназія Букачівської селищної ради;

-Бурштинський ліцей № 3 Бурштинської міської ради;

-Довговойнилівський ліцей Верхнянської сільської ради;

-Городенківський ліцей № 1 ім. І. Данилюка Городенківської міської ради;

-Делятинський ліцей № 1 Делятинської селищної ради;

-Міжгірська гімназія Дзвиняцької сільської ради;

-Вільхівська гімназія Дубівської сільської ради;

-Тустанський ліцей Дубовецької сільської ради;

-Зеленський ліцей Зеленської сільської ради;

-Ліцей № 20 Івано-Франківської міської ради;

-Коршівський ліцей Коршівської сільської ради;

-Ланчинська гімназія Ланчинської селищної ради;

-Новицький ліцей Новицької сільської ради;

-Отинійський ліцей Отинійської селищної ради;

-Перегінський ліцей № 1 Перегінської селищної ради;

-Волосівський ліцей Переріслянської сільської ради;

-Печеніжинський ліцей Печеніжинської селищної ради;

Підгайчиківський ліцей Підгайчиківської сільської ради;

-Снятинський ліцей «Інтелект» Снятинської міської ради;

-Яблунський ліцей Солотвинської селищної ради;

-Тисменицький ліцей № 1 Тисменицької міської ради;

-Філія Тлумацького ліцею

-№ 1 села Вікняни Тлумацької міської ради;

-Уторопський ліцей Яблунівської селищної ради;

-Ямницький ліцей Ямницької сільської ради.

Нагадуємо, що І (територіальний) етап конкурсу триватиме до 1 квітня.

Опісля оприлюднимо перелік переможців, які виступлять на районному рівні.