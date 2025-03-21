На Коломийщині підліток на мотоциклі потрапив під мікроавтобус

У селі Хлібичин 21 березня 16-річний мотоцикліст, намагаючись виконати обгін, не впорався з керуванням і впав на дорогу. Після цього в нього врізався мікроавтобус Mercedes Sprinter. Внаслідок цієї ДТП постраждав 24-річний пасажир мотоцикла.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф зпосиланням на Галку

21 березня в селі Хлібичин сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, 16-річний мотоцикліст намагався обігнати мікроавтобус марки Mercedes Sprinter, що рухався в тому ж напрямку. Під час виконання маневру водій мотоцикла не впорався з керуванням та впав на дорогу.

У цей момент водій мікроавтобуса здійснював поворот ліворуч і зіткнувся з мотоциклом, який вже знаходився на дорозі після падіння.

У результаті аварії травму отримав 23-річний пасажир мотоцикла, якого госпіталізували. За попередньою інформацією, обидва водії не перебували під впливом алкоголю. На місці інциденту працюють поліцейські, які з’ясовують усі деталі події.