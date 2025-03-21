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В Івано-Франківську пройде тур жіночої Суперліги
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську пройде тур жіночої Суперліги

Автор: Олег Мамчур
21/03/2025 17:57
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В Івано-Франківську цього тижня, 21-23 березня, відбудеться п’яте коло регулярного чемпіонату жіночої Суперліги.

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До завершення регулярної першості залишилось провести два тури – після Івано-Франківську квартет збереться ще 9-11 квітня, щоб визначити остаточний розподіл місць перед плейоф, але і цей тур в Івано-Франківську може дати відповіді на кілька інтригуючи питань, пише ПІК.

Господарки Франківськ-Прикарпаття підходять до туру лідерами, але випереджають одеський ІнтерХім лише на одну перемогу.

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Втім, окрім матчу з одеситками за поточне лідерство для команди Юрія Процюка принциповим буде матч в перший день проти Київ-Баскета. Киянки на минулому тижні виграли Кубок України, який проходив в Івано-Франківську, обігравши у фіналі якраз команду господарок.

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Підопічні Володимира Холопова, в свою чергу, їдуть в Івано-Франківськ все ще в статусі останньої команди чемпіонату, але від Вінниці Київ-Баскет відділяє одна перемога.

В цьому сезоні у серії з вінничанками у Київ-Баскета 3:1, плюс перемога над ними в Кубку України. Та й інші матчі киянок обіцяють бути цікавими – з ІнтерХімом в двох з чотирьох матчів одеситки вигравали в 2 і 5 очок, а про гру з Франківськом-Прикарпаттям ми вже згадували.

Ще однією інтригою буде те, як команди розподілять навантаження на три дні, адже вперше так гратимуть цього сезону. До того в чемпіонаті було по два матчі за тур, а тут необхідно всі три дні грати на максимумі.

Жіноча Суперліга. Регулярний чемпіонат

Івано-Франківськ, Франківськ-Арена

  • П’ятниця, 21 березня

13:30 ІнтерХім-СДЮСШОР ім.Літвака Б.Д. — Вінниця-МедУніверситет
16:30 Франківськ-Прикарпаття — Київ-Баскет

  • Субота, 22 березня

12:30 Вінниця-МедУніверситет — Франківськ-Прикарпаття
15:30 Київ-Баскет — ІнтерХім-СДЮСШОР ім.Літвака Б.Д.

  • Неділя, 23 березня

10:30 Вінниця-МедУніверситет — Київ-Баскет
13:00 Франківськ-Прикарпаття — ІнтерХім-СДЮСШОР ім.Літвака Б.Д.

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