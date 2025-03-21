У центрі Франківська розпочали реставрацію старих лавок. ФОТО

У центральній частині Івано-Франківська стартували роботи з оновлення міських лавок.

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Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак.

За його словами, розпочалася комплексна реставрація лавок, що з часом втратили привабливість та потребують оновлення. Уже замінили одну з пошкоджених лавок на нову.