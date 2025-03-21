У центрі Франківська розпочали реставрацію старих лавок. ФОТО

У центральній частині Івано-Франківська стартували роботи з оновлення міських лавок.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак.
За його словами, розпочалася комплексна реставрація лавок, що з часом втратили привабливість та потребують оновлення. Уже замінили одну з пошкоджених лавок на нову.