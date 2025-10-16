ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Лобода виступила на весіллі російського футболіста у Франції

Автор: Орися Корчун
Співачка Світлана Лобода опинилась у центрі скандалу через свій виступ на весіллі російського футболіста, 30-річного Нікіти Хайкіна в місті Антіб у Франції.Про це повідомив блогер Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі, пише Табло ID

Свою появу на святі знаменитість приховувала, але інші гості зняли на відео, як вона співає російською мовою свій трек “40 градусів”.

Як відомо, Хайкін є воротарем норвезького клубу “Буде-Глімт”. І хоча він не є активним членом збірної РФ, у себе в Instagram все-таки залишив позначку про те, що є голкіпером російської команди.
Цікаво, як довго тривав виступ артистки на цьому весілліСвітлана Лобода виступила на весіллі колишнього гравця збірної РФ з футболу

Зазначимо, голкіпер має громадянство Ізраїлю та Росії. Також у мережі ходили розмови, що він завершує процес отримання норвезького паспорта, і що він нібито має відмовитися від російського громадянстваРосійський футболіст, на весіллі якого виступила Лобода, хоче змінити громадянство

У своєму блозі Нікіта все ще має позначку членства збірної РФ з футболу

Скрін instagramУ мережі засудили Світлану Лободу за виступ на весіллі російського футболіста

Реакція користувачів мережі на ситуацію з Лободою

Нагадаємо Співачка Світлана Лобода влаштувала собі канікули на Карибах

