Лобода виступила на весіллі російського футболіста у Франції

Співачка Світлана Лобода опинилась у центрі скандалу через свій виступ на весіллі російського футболіста, 30-річного Нікіти Хайкіна в місті Антіб у Франції.Про це повідомив блогер Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі, пише Табло ID

Свою появу на святі знаменитість приховувала, але інші гості зняли на відео, як вона співає російською мовою свій трек “40 градусів”.

Як відомо, Хайкін є воротарем норвезького клубу “Буде-Глімт”. І хоча він не є активним членом збірної РФ, у себе в Instagram все-таки залишив позначку про те, що є голкіпером російської команди.



Українці засудили Лободу за те, що вона вирішила розважати російських гостей

Світлані вдалось уникнути появи на весільних фото пари

Цікаво, як довго тривав виступ артистки на цьому весіллі

Зазначимо, голкіпер має громадянство Ізраїлю та Росії. Також у мережі ходили розмови, що він завершує процес отримання норвезького паспорта, і що він нібито має відмовитися від російського громадянства

У своєму блозі Нікіта все ще має позначку членства збірної РФ з футболу

Реакція користувачів мережі на ситуацію з Лободою

