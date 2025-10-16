ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Автор: Уляна Роднюк
Фасад історичної будівлі університету в Україні
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Суддя Івано-Франківського міського суду Василь Тринчук повідомив про втручання в його діяльність як судді.

8 жовтня 2025 року під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення у залі судових засідань, в якому суддя розглядає справи, було виявлено пристрій, який, ймовірно, використовувався для негласного отримання інформації, пише «Судово-юридична газета».

У вказаному залі судових засідань постійно працюють помічник судді та секретар судового засідання.

Відтак, Василь Тринчук зробив висновок, що мова йде про втручання саме в його діяльність як судді та попросив Вищу раду правосуддя вжити відповідних заходів.

Зазначимо, що у будівлях судів та в кабінетах суддів періодично знаходять пристрої для негласного отримання інформації.

Втім, розслідування таких інцидентів, як правило, завершується без якогось конкретного результату.

Джерело(а) інформації

«Судово-юридична газета».

СХОЖІ НОВИНИ