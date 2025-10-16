«Де священик — там храм»: в Івано-Франківську капелани обговорили виклики духовного служіння військовим ФОТО

З нагоди Дня військового капелана, який в Україні відзначали 12 жовтня, в Івано-Франківському обласному осередку ГО «Захист Держави» відбувся круглий стіл із капеланами та священниками різних конфесій. Участь у зустрічі взяли представники Збройних сил України, Національної гвардії та Повітряних сил, пише Правда.ІФ.

Координатор ГО «Захист Держави» в Івано-Франківській області Михайло Савлюк розповів, що метою зустрічі було обговорити повсякденні виклики, з якими стикаються капелани на службі: від боротьби зі стресом до запобігання суїцидам серед військових.

«Ми хотіли почути від самих капеланів, що їм потрібно сьогодні, чим можемо допомогти, — говорить Савлюк. — Адже духовна підтримка воїнів — це теж частина нашої оборони».

Під час круглого столу священнослужителі також обговорили Закон України про військове капеланство — його переваги, проблемні моменти та прогалини. Учасники погодилися, що документ є важливим першим кроком, проте потребує подальшого вдосконалення.

Найбільш досвідчений учасник зустрічі, о. Микола Белей, співпрацює із Збройними силами ще з 2003 року. Інші священники долучилися до служіння після 2014-го, а частина — вже під час повномасштабної війни.

Капелани о. Володимир Духович, о. Роман Кострубій та о. Роман є чинними офіцерами, які служать за контрактом із ЗСУ.

«Робота капелана — це не лише молитва і духовна підтримка. Дуже часто — це соціальна, навіть волонтерська місія», — зазначив настоятель Івано-Франківського гарнізонного храму о. Василь Дем’яник.

Священники наголосили, що найскладніші випробування очікують Україну після завершення війни. За їхніми словами, країна може зіткнутися з тими ж викликами, які переживали США після В’єтнаму — посттравматичними розладами, відчуженням і втратою сенсу у ветеранів.