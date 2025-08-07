Лисецька громада отримала новий шкільний автобус та автомобіль для перевезення людей з інвалідністю

За час повномасштабної війни громада передала для потреб ЗСУ два шкільні автобуси. Нині підвезення дітей здійснюється одним транспортним засобом, який виконує по кілька рейсів. Це дає змогу довозити майже 150 учнів, хоча загалом таку потребу мають понад 270 дітей.

Вартість нового «школярика» становить 3,6 млн грн, він придбаний за фінансової підтримки держави.

Під час робочого візиту голова Івано-Франківської Світлана Онищук оглянула дитячий садочок та оновлений харчоблок Лисецького ліцею, в якому цього року провели капітальний ремонт. У закладі навчаються 346 учнів, з них 10 — діти внутрішньо переміщених людей.

«Якісне харчування — це основа здоров’я дитини, тому важливо забезпечити належні умови приготування страв. Реконструкція харчоблоку тривала кілька років — за цей час було оновлено обладнання та проведено необхідні ремонтні роботи», – зазначила керівниця області.

Наразі громади мають можливість оновлювати харчоблоки за підтримки держави — через екосистему «Дрім». Торік було подано 14 відповідних проєктів. З них 9 проєктів отримали фінансування з державного бюджету на загальну суму 46,9 млн грн.

У 2025 році для отримання державної субвенції на модернізацію харчоблоків та придбання обладнання подано 7 проєктів через «Дрім» , з яких отримали фінансування з держбюджету 5 проєктів на суму 89,9 млн грн.

Також у Лисецьку громаду передали спеціальний автомобіль мобільної бригади, що виїжджає на виклики, пов’язані з домашнім насильством, і надає підтримку людям у складних життєвих ситуаціях.

Переданий спеціалізований транспорт обладнаний для перевезення людей з інвалідністю.

Авто придбали за кошти державного бюджету (1,8 млн грн) і співфінансування громади (550 тис. грн). За потреби його також використовуватимуть для перевезення ветеранів і людей з інвалідністю з інших громад.