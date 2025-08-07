У Верховині рятувальники з вигрібної ями витягли корову

6 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селищі Верховина, що на Прикарпатті, у вигрібну яму впала корова.
Самостійно витягнути тварину не вдалось, тому господарі звернулися по допомогу, повідомляють в управлінні ДСНС.
На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання витягли тварину на поверхню.