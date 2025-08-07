Де можуть вручити повістку: повний список місць

Повістки в Україні вручають цілодобово й у найрізноманітніших місцях. Військовозобов’язаним можуть їх передати не лише вдома, а й на роботі, у ТЦ чи просто на вулиці.Про це розповідає 24 Канал.
Військовозобов’язаним та резервістам можуть вручати повістки будь-якої доби – не лише вдома.
Повістка може чекати скрізь
Згідно з чинним законодавством, вручення може відбуватись у різних місцях:
- за місцем проживання (зареєстрованим або фактичним);
- на роботі чи під час навчання;
- у громадських місцях, спорудах або місцях масового скупчення людей;
- у територіальних центрах комплектування (ТЦК);
- на блокпостах або пунктах пропуску через державний кордон.
Такі правила діють відповідно до оновлених норм мобілізаційного законодавства, а контроль за їх виконанням здійснюють представники ТЦК спільно з правоохоронцями.
