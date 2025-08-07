ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Українські військові з військовими квитками на службі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Де можуть вручити повістку: повний список місць

Автор: Орися Корчун
07/08/2025 17:31
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Повістки в Україні вручають цілодобово й у найрізноманітніших місцях. Військовозобов’язаним можуть їх передати не лише вдома, а й на роботі, у ТЦ чи просто на вулиці.Про це розповідає 24 Канал.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Військовозобов’язаним та резервістам можуть вручати повістки будь-якої доби – не лише вдома.

Повістка може чекати скрізь

Згідно з чинним законодавством, вручення може відбуватись у різних місцях:

  • за місцем проживання (зареєстрованим або фактичним);
  • на роботі чи під час навчання;
  • у громадських місцях, спорудах або місцях масового скупчення людей;
  • у територіальних центрах комплектування (ТЦК);
  • на блокпостах або пунктах пропуску через державний кордон.

Такі правила діють відповідно до оновлених норм мобілізаційного законодавства, а контроль за їх виконанням здійснюють представники ТЦК спільно з правоохоронцями.

Нагадаємо В Івано-Франківському ТЦК розповіли, як працює оповіщення поштоюДе можуть вручити повістку: повний список місць
https://24tv.ua/vruchennya-povistok-de-mozhut-zupiniti-shho-mayut-pravo-pereviriti_n2888505