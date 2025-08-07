На Франківщині викрили групу, що постачала наркотики до в’язниці. ФОТО

Правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які організували схему доставки наркотиків до Івано-Франківської виправної установи №12. Серед учасників — двоє засуджених та їхній спільник на волі.

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура

За даними слідства, ув’язнені координували передачу наркотиків у в’язницю, використовуючи для цього пошту. Посилки із забороненими речовинами надсилав їхній спільник, після чого наркотики потрапляли до рук засуджених, які поширювали їх серед інших в’язнів.

Усім трьом вже оголосили про підозру в незаконному обігу наркотиків, організованому групою осіб. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою.

Розслідування проводить поліція Івано-Франківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Оперативний супровід здійснює управління стратегічних розслідувань.