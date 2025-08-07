“Едельвейси” показали, як зірка Ютубу нищить росіян з “Акації” на фронті. ВІДЕО

10-та окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс” показала роботу екіпажу самохідної артилерійської установки. Серед бійців розрахунку – колишній ютубер, який у 2022 році повернувся з-за кордону для захисту України.

Про це пише Галка з посиланням на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс».

За словами бригади, це не постановка і не навчання, а реальні бойові дії, від яких залежить успіх операцій, збереження позицій та життя побратимів. Відео показує точну взаємодію та щоденну працю воїнів, які тримають оборону на найскладніших ділянках фронту.

У кадрах можна побачити бойову роботу екіпажу самохідної артилерійської установки «Акація» 152-го калібру, а також побут бійців на позиції. Артилеристи працюють по цілях противника, включаючи міномети, піхоту та техніку ворога.

Особливою є історія одного з бійців розрахунку – колишнього ютубера, який кардинально змінив своє життя. У 2022 році з початком повномасштабного вторгнення росії хлопець повернувся з-за кордону, де працював на будівництві, щоб приєднатися до ЗСУ та стати на захист Батьківщини.

Як розповідає сам боєць, основна мотивація для нього – це родина, дружина та діти. Він не хоче, щоб ворог прийшов до його дому, і бачить руйнування, які росіяни завдають українським селам та містам.