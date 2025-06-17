В Івано-Франківському ТЦК розповіли, як працює оповіщення поштою

Відмова від отримання рекомендованого листа або неявка по нього до відділення «Укрпошти» не є підставою для уникнення відповідальності.
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Про це журналістці Фіртки розповів начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Івано-Франківського ТЦК та СП, підполковник Роман Словінський.
«У таких випадках повістка вважається врученою, — наголошує Словінський. — Якщо у визначений термін військовозобов’язаний не з’являється до ТЦК, його дані передають у Національну поліцію.
Це фіксується як порушення правил військового обліку, і тоді вже поліція проводить відповідну роботу», — каже офіцер.
За словами Словінського, система автоматично позначає таких військовозобов’язаних «червоним кольором» у базі.
Це унеможливлює для них, наприклад, оформлення відстрочки за статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», допоки вони не з’являться у ТЦК та не сплатять адміністративний штраф.
«Це особливо впливає на тих, хто працює на підприємствах. Підприємства не мають права оформляти бронювання чи відрядження, поки працівник не залагодить свої питання з військовим обліком», — додає військовий.
Водночас далеко не всі військовозобов’язані після отримання повістки з’являються у ТЦК.
«Основний ефект — дві третини повісток надходять, але приходить близько половини. І часто це ті, хто має право на відстрочку або інвалідність.
Ті, хто ухиляється — просто ховаються. Навіть під час виходу на вулицю чи до магазину», — розповідає військовий.
За його словами, таких випадків найбільше у віддалених селах. Часто це військовозобов’язані, які знають про свою придатність до служби, але свідомо уникають виконання обов’язку.
«Є ті, хто дійсно потрібен для Збройних сил України. Але, на жаль, чимало таких, що ховаються, виїжджають в інші міста, або сидять вдома й уникають», — додає Словінський.