В Івано-Франківському ТЦК розповіли, як працює оповіщення поштою

Відмова від отримання рекомендованого листа або неявка по нього до відділення «Укрпошти» не є підставою для уникнення відповідальності.

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Про це журналістці Фіртки розповів начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Івано-Франківського ТЦК та СП, підполковник Роман Словінський.

«У таких випадках повістка вважається врученою, — наголошує Словінський. — Якщо у визначений термін військовозобов’язаний не з’являється до ТЦК, його дані передають у Національну поліцію. Це фіксується як порушення правил військового обліку, і тоді вже поліція проводить відповідну роботу», — каже офіцер.

За словами Словінського, система автоматично позначає таких військовозобов’язаних «червоним кольором» у базі.

Це унеможливлює для них, наприклад, оформлення відстрочки за статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», допоки вони не з’являться у ТЦК та не сплатять адміністративний штраф.

«Це особливо впливає на тих, хто працює на підприємствах. Підприємства не мають права оформляти бронювання чи відрядження, поки працівник не залагодить свої питання з військовим обліком», — додає військовий.

Водночас далеко не всі військовозобов’язані після отримання повістки з’являються у ТЦК.

«Основний ефект — дві третини повісток надходять, але приходить близько половини. І часто це ті, хто має право на відстрочку або інвалідність. Ті, хто ухиляється — просто ховаються. Навіть під час виходу на вулицю чи до магазину», — розповідає військовий.

За його словами, таких випадків найбільше у віддалених селах. Часто це військовозобов’язані, які знають про свою придатність до служби, але свідомо уникають виконання обов’язку.