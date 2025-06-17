Скільки людей померли від раку шкіри на Івано-Франківщині

У 2024 році від меланоми шкіри в Івано-Франківській області померли 33 людини. 12 з них не прожили й року з часу виявлення захворювання. Також торік 13 пацієнтів померли від плоскоклітинного чи базальноклітинного раку шкіри. Троє з них прожили менш як рік після встановлення діагнозу.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це у коментарі Суспільному повідомив завідувач інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики Прикарпатського клінічного онкологічного центру Павло Семенів.

Скільки випадків захворювання на рак шкіри фіксують в області

Станом на січень 2025 року на обліку в диспансері перебували 1018 хворих на меланому шкіри, а також 7629 пацієнтів, в яких виявили плоскоклітинний або базальноклітинний рак шкіри. Головним фактором, який провокує всі види цієї недуги, є опіки від ультрафіолетового випромінювання, розповідає Павло Семенів.

“Якщо ви часто засмагаєте і навіть згоряли на сонці, проте не маєте ознак раку шкіри, це не означає, що засмага безпечна. У 85% випадків рак проявляється після 50 років. Тобто засмага в молодості може погано відгукнутися вам у старшому віці”, — каже Павло Семенів.

За його словами, рак шкіри є в трійці найпоширеніших онкологічних хвороб.

“Ця патологія посідає друге місце в онкологічній захворюваності серед жінок після раку грудної залози та третє місце — у захворюваності серед чоловіків після раку легень та раку простати”, — говорить Павло Семенів.

Згідно зі статистикою Прикарпатського клінічного онкологічного центру у 2024 році в області діагностували 111 випадків меланоми шкіри, а плоскоклітинний або базальноклітинний рак за аналогічний період виявили у 482 пацієнтів.

Захист від ультрафіолету

За словами завідувача інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики Прикарпатського клінічного онкологічного центру Павла Семеніва, ультрафіолетове випромінювання навіть у малих дозах шкодить шкірі людини на клітинному рівні. Тому поняття “здорової засмаги” в принципі не існує, однак є способи мінімізувати ризики.

Медик каже: якщо ви все ж хочете засмагнути, це варто робити вранці або під вечір.

“В обід сонце підіймається найвище, тоді воно найагресивніше. Менш шкідливо буде засмагати до 11:00 і після 17:00. Важливо поступово засмагати, щоб не обгоріти: від 5-10 хвилин, а потім потрохи збільшувати час”, — пояснює Павло Семенів.

Однак є категорії людей, для яких засмага більш загрозлива, ніж для решти, каже лікар.

“Блондинам зі світлою шкірою варто бути особливо обережними на сонці, оскільки вони найвразливіші до впливу ультрафіолету. А вагітним жінкам, дітям до одного року, людям, які мають багато родимок, та людям з будь-якими онкологічними захворюваннями краще зовсім уникати прямих сонячних променів”, — говорить Павло Семенів.

Задля захисту від ультрафіолету експерт рекомендує наносити SPF-крем на відкриті ділянки тіла, а ще прикриватися парасолею чи капелюхом. До того ж влітку варто носити вільний світлий одяг, адже він не пропускає ультрафіолетові промені.

Фотостаріння шкіри

Дерматовенеролог Івано-Франківської міської поліклініки № 5 Олег Бейлах розповів, що ультрафіолет провокує передчасне старіння шкіри.

“Коли людина засмагає, відбувається пошкодження волокон колагену й еластину шкіри. Це спричиняє дегідратацію, тобто втрату води в сполуках. Тому з’являються зморшки, сухість шкіри, різні пігментні плями, невуси, родимки”, — каже Олег Бейлах.

За його словами, SPF-крем із фактором захисту не менше 30 варто застосовувати не тільки влітку, але й узимку.