Для франківців проводять безоплатні тренування біля міського озера — розклад занять

У Франківську щотижня проводять безоплатні заняття йогою та пілатесом на свіжому повітрі. Для всіх, хто хоче покращити фізичну форму, зберігати гнучкість тіла та знайти спокій, а також провести час на природі, заряджаючись енергією.

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Про це розповіли організатори — місцевий освітньо-культурний Гончаренко центр.

Заняття проводять біля міського озера двічі на тиждень — щосереди та щосуботи, о 9:30 ранку. Програма тренувань включає м’які розтягування, вправи для поліпшення постави та дихання, що допоможуть налаштувати тіло й розум на здоров’я та внутрішній баланс.

За словами директорки освітнього хабу Оксани Кузьменко, ці заняття відкриті для всіх охочих — будь-якого віку та рівня підготовки. Для участі необхідно мати каремат, воду, зручний одяг і, звісно ж, гарний настрій.

«Ми створюємо можливість для всіх бажаючих попрацювати над своїм фізичним і емоційним станом. Це шанс для кожного — незалежно від рівня підготовки — поліпшити гнучкість, знайти гармонію і провести час на свіжому повітрі. Заняття не потребують спеціальної підготовки, і ми хочемо, щоб люди змогли насолодитися рухом і природою», — зазначають організатори.

Для того, щоб долучитися до тренувань, достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням або звернутися за номером +38 067 276 14 01.

Заняття будуть проходити на міському озері — одному з найбільш популярних місць для активного відпочинку у Франківську. Це також можливість познайомитись з новими людьми, провести час у дружній атмосфері та просто відчути себе в тонусі на початку дня.