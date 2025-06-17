Вогнеборці повідомили деталі масштабної пожежі в Івано-Франківську. ВІДЕО

Рятувальники Прикарпаття оперативно ліквідували масштабну пожежу в обласному центрі.
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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Сьогодні о 17:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в м.Івано-Франківськ по вулиці Автоливмашівська.
До місця виклику оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи.
По прибутті до місця, було вставлено, що пожежа виникла в складському приміщенні на площі 500 м².
Гасіння пожежі ускладнювалося великим пожежним навантаженням.
Завдяки оперативним та професійно-злагодженим діям о 18:40 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу та не допустити перекидання вогню на поруч розташовані приміщення і в 19:49 пожежу було ліквідовано повністю.
До ліквідації пожежі було залучено 37 рятувальників та 10 одиниць техніки.
Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються.