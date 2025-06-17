Тендер на мільярд гривень: в Івано-Франківську стартує будівництво реабілітаційного центру на Пасічній

В Івано-Франківську планують відкрити Регіональний Центр реабілітаційного лікування та ментального здоров’я – будівництво медзакладу має відбутись на базі перинатального центру на Пасічній, який почали зводити ще в 2011 році.

13 червня 2025 року Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації оголосив відкриті торги на реалізацію масштабного медичного проєкту – будівництво сучасного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров’я на вул. Федьковича, 91. Новий заклад планується створити на базі недобудованого перинатального центру, який буде інтегровано в структуру КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», пишуть Версії

Згідно з тендерною документацією, очікувана вартість будівництва становить 1 189 280 009 гривень. Тендерні пропозиції прийматимуть до вечора 28 червня 2025 року . Проведення аукціону заплановане на 30 червня 2025 року о 14:53. Переможець аукціону має завершити реалізацію проєкту до 31 грудня 2026 року.

Раніше повідомляли, що будівництво реабілітаціййного центру мало стартувати у березні. В держбюджеті на це вже заклали перші 100 мільйонів гривень.

«Ми хочемо, щоб в Івано-Франківську був потужний реабілітаційний центр для наших воїнів. Від кожного з нас, від нашої спільної діяльності залежить, щоб ми встигли освоїти ці гроші», — зазначила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук на сесії облради в лютому.

З обласного бюджету спрямували приблизно 15 мільйонів гривень на проєктно-кошторисну документацію.

Олександра Бойчук, директорка департаменту охорони здоров’я ОВА, попередньо озвучувала суму 800 мільйонів гривень на будівництво реабілітаційного центру. За її словами, це має бути реабілітаційний центр на 80 ліжкомісць.

Регіональний Центр реабілітаційного лікування та ментального здоров’я мають відкрити на місці довгобуда – обласного перинатального центру на Пасічній, поруч з обласною лікарнею. Його почали зводити в 2011 році, але за півтора десятиліття пологовий так і не був завершений. Це мав бути медичний заклад на 150 ліжок з власною поліклінікою та лабораторією.

Наразі в області функціонує 20 реабілітаційних центрів, які обслуговують військових, ветеранів і родини загиблих.