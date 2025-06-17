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Волонтер Олексій Єлхін допоміг у закупівлі реагентів для виготовлення маскувальних завіс для ЗСУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Волонтер Олексій Єлхін допоміг у закупівлі реагентів для виготовлення маскувальних завіс для ЗСУ

Автор: Орися Корчун
17/06/2025 20:21
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Волонтер з Тернополя, екс-силовик Олексій Єлхін долучився до збору на закупівлю реагентів для виготовлення димових шашок для ЗСУ, які часто використовують для евакуації поранених.  Пише Перший онлайн.

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За повідомленням  військовослужбовців, які воюють на Донецькому напрямку, колишній співробітник СБУ на пенсії, а нині волонтер Олексій Єлхін відгукнувся на прохання долучитися до збору на виробництво маскувальних завіс для ЗСУ.

“Дуже вдячна колишньому співробітнику СБУ,  пану Олексію Єлхіну з Тернопільщини, який нині на пенсії та займається волонтерством. Після публікації цього поста він зв’язався зі мною через знайомого поліцейського та запропонував свою допомогу”.   

Олексій Єлхін  відгукнувся на моє прохання і допоміг волонтерському виробництву “Залізна сотня” у закупівлі реагентів для виготовлення маскувальних димових завіс, які зараз  активно використовуються бойовими підрозділами ЗСУ. Вироблені  димові шашки будуть передані моїй бригаді!” – написала військовослужбовець ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбук. 

Нагадаємо, волонтер з Тернопільщини Олексій Єлхін, продав родинну колекцію старовинних ікон, задля допомоги фронту. 