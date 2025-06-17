Волонтер Олексій Єлхін допоміг у закупівлі реагентів для виготовлення маскувальних завіс для ЗСУ

Волонтер з Тернополя, екс-силовик Олексій Єлхін долучився до збору на закупівлю реагентів для виготовлення димових шашок для ЗСУ, які часто використовують для евакуації поранених. Пише Перший онлайн.
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За повідомленням військовослужбовців, які воюють на Донецькому напрямку, колишній співробітник СБУ на пенсії, а нині волонтер Олексій Єлхін відгукнувся на прохання долучитися до збору на виробництво маскувальних завіс для ЗСУ.
“Дуже вдячна колишньому співробітнику СБУ, пану Олексію Єлхіну з Тернопільщини, який нині на пенсії та займається волонтерством. Після публікації цього поста він зв’язався зі мною через знайомого поліцейського та запропонував свою допомогу”.
Олексій Єлхін відгукнувся на моє прохання і допоміг волонтерському виробництву “Залізна сотня” у закупівлі реагентів для виготовлення маскувальних димових завіс, які зараз активно використовуються бойовими підрозділами ЗСУ. Вироблені димові шашки будуть передані моїй бригаді!” – написала військовослужбовець ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбук.
Нагадаємо, волонтер з Тернопільщини Олексій Єлхін, продав родинну колекцію старовинних ікон, задля допомоги фронту.