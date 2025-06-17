На Калущині зіткнулися одразу чотири автівки. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Голинь Калуської громади.

Пише Правда.іф з посиланням на Калуський районний відділ поліції

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі декількох транспортних засобів до поліції надійшло близько 13:15. На місце одразу скерували групу реагування патрульної поліції Калуського районного відділу поліції.

“Поліцейські встановили, що 36 – річна водійка автомобіля Volkswagen не врахувала дорожньої обстановки, не вибрала безпечної швидкості руху, не дотрималась безпечної дистанції та допустила зіткнення з автомобілем Audi А4, який по інерції зіткнувся із автомобілем land Rover, який в той же час також по інерції зіткнувся із автомобілем Skoda Octavia, який знаходився попереду та зупинився, щоб пропустити пішоходів”, – йдеться у дописі.

Автомобілі отримали механічні пошкодження. Потерпілих немає. На керманичку Volkswagen патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Поліція звертається до водіїв бути максимально уважними за кермом та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.