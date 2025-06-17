На Прикарпатті повідомлено про підозру двом жителям області за незаконне зберігання зброї

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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За процесуального керівництва прокурорів Косівської окружної прокуратури та Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом місцевим жителям за фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише Правда.іф.

В ході проведених санкціонованих обшуків за місцем проживання жительки Верховинського району виявлено та вилучено автоматичну нарізну вогнепальну зброю та 60 боєприпасів. У жителя Рогатинського району за місцем його роботи виявлено та вилучено короткоствольну вогнепальну зброю (пістолет).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Обшуки проводились у рамках масштабної загальнодержавної спецоперації, спрямованої на припинення незаконного обігу зброї та боєприпасів на території області. Проведено понад 50 обшуків у різних районах Прикарпаття.