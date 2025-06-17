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Диван на коліщатках в темній вітальні

У передмісті Франківська масштабна пожежа. ФОТО. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
17/06/2025 19:14
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Потужна пожежа сталася у передмісті Івано-Франківська, у селі Микитинцях. На місці працюють рятувальники

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Підписники повідомляють, що загорівся ангар з шинами.

Пожежа виникла на вулиці Автоливмашівській.

Густий дим видно з різних куточків міста. У Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що горить ангар, пише “Галка“.

На вісці працюють вогнеборці.