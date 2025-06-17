У передмісті Франківська масштабна пожежа. ФОТО. ВІДЕО

Потужна пожежа сталася у передмісті Івано-Франківська, у селі Микитинцях. На місці працюють рятувальники
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Підписники повідомляють, що загорівся ангар з шинами.
Пожежа виникла на вулиці Автоливмашівській.
Густий дим видно з різних куточків міста. У Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що горить ангар, пише “Галка“.
На вісці працюють вогнеборці.