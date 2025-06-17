На Тлумаччині відкрили пам’ятні банери сімом захисникам

У селі Живачів Олешанської сільської територіальної громадина Івано-Франківщині освятили пам’ятні банери полеглим захисникам.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Пише Правда.іф з посиланням на Петро Пісак

А саме: Любомиру Лесюку, Віталію Слезюку, Ігорю Федораку, Костянтину Пелевіну, Миколі Калиничу, Сергію Калашнікову та зниклому безвісти військовому Руслану Ящуку.

«Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх».