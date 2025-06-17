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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Тлумаччині відкрили пам’ятні банери сімом захисникам

Автор: Оксана Марушкевич
17/06/2025 18:59
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У селі Живачів Олешанської сільської територіальної громадина Івано-Франківщині освятили пам’ятні банери полеглим захисникам.

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Пише Правда.іф з посиланням на Петро Пісак

А саме: Любомиру Лесюку, Віталію Слезюку, Ігорю Федораку, Костянтину Пелевіну, Миколі Калиничу, Сергію Калашнікову та зниклому безвісти військовому Руслану Ящуку.

«Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх».