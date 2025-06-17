У Гошеві на Івано-Франківщині відбудеться фестиваль карильйонного мистецтва

29 червня на Ясній Горі пройде благодійний захід, присвячений дзвоновому та карильйонному мистецтву після третьої Служби Божої.

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На території Гошівського монастиря отців Василіян в Івано-Франківській області 29 червня відбудеться благодійний Фестиваль карильйонного та дзвонового мистецтва. Культурно-духовний захід пройде на Ясній Горі після завершення третьої Служби Божої, яка розпочнеться об 11:00 ранку, пишуть Версії.

Організатори фестивалю запрошують всіх охочих долучитися до унікального дійства, де відвідувачі зможуть насолодитися звучанням карильйону та дзвонів у мальовничій місцевості Івано-Франківщини. Карильйонне мистецтво є рідкісним видом музичного виконавства, що передбачає гру на спеціальному інструменті з набору дзвонів різного розміру та тональності.

Гошівський монастир отців Василіян традиційно виступає центром духовного та культурного життя регіону, організовуючи різноманітні заходи для місцевої громади та паломників. Фестиваль карильйонного та дзвонового мистецтва стане ще однією можливістю для мешканців Івано-Франківської області познайомитися з унікальними традиціями церковної музики.

“Ласкаво всіх запрошуємо!” – звертається до потенційних відвідувачів адміністрація Гошівського монастиря отців Василіян.

Захід має благодійний характер, що означає можливість для учасників фестивалю зробити внески на підтримку діяльності монастиря та розвиток культурно-духовних ініціатив в регіоні. Фестиваль відбудеться після третьої Служби Божої, що дозволить вірянам поєднати духовні практики з культурною програмою.

Ясна Гора в Гошеві є відомим місцем паломництва та духовного відновлення на Івано-Франківщині, що приваблює відвідувачів не лише з регіону, але й з інших областей України. Проведення фестивалю карильйонного мистецтва додасть особливого колориту цьому священному місцю та створить незабутню атмосферу для всіх присутніх.