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Гірські рятувальники надали допомогу травмованій туристці в горах

Автор: Оксана Марушкевич
17/06/2025 18:06
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17 червня о 12:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що мешканка м. Золочів Львівської області, 2002 року народження, під час проходження туристичного маршруту на полонині Явірник травмувала ногу та не може самостійно пересуватись.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

На допомогу одразу вирушили Яремчанські рятувальники, які оперативно прибули до потерпілої, надали домедичну допомогу та за допомогою квадроцикла транспортували її до підніжжя гори, де передали працівникам екстреної медичної допомоги.

ДСНС Прикарпаття вкотре закликає туристів ретельно планувати свої маршрути, дотримуватися правил безпеки під час мандрівок у горах та обов’язково підбирати відповідний одяг і взуття.