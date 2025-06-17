Коштів поки нема: що відомо про міжнародний грант на реконструкцію парку на Молодіжній та Німецького озера

Наразі Європейський Союз не передав кошти Івано-Франківську, які мали виділити на грант для реконструкції парку на Молодіжній та Німецького озера.

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Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в етері програми “Запитай у влади” від телерадіокомпанії “ВЕЖА”, пише Фіртка.