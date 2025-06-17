Коштів поки нема: що відомо про міжнародний грант на реконструкцію парку на Молодіжній та Німецького озера

Наразі Європейський Союз не передав кошти Івано-Франківську, які мали виділити на грант для реконструкції парку на Молодіжній та Німецького озера.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в етері програми “Запитай у влади” від телерадіокомпанії “ВЕЖА”, пише Фіртка.
“Очікуємо ці кошти. Поки, на жаль, кошти не прийшли. Хоча вже відбулися тендера й очікуємо на старт робіт. Єдине — почали роботу над Німецьким озером, де працюємо, щоб зробити благоустрій. Там є кошти Європейського Союзу й співфінансування міста. Надіємось, що й у парку на Молодіжній ті роботи, які виграли в гранті, також будуть виконані в повному обсязі”, — вказав Руслан Марцінків.