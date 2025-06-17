В Івано-Франківську презентували інклюзивну розмальовку «Кольори мого світу». ФОТО

В Молодіжному центрі РУХ відбулася презентація особливої розмальовки «Кольори мого світу», створеної з метою підтримки дітей із синдромом Дауна та розвитку інклюзивного підходу в суспільстві.

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Розмальовка через зворушливі малюнки та добрі історії показує, що кожна дитина унікальна, важлива, має свої мрії й страхи, може вчитися, здобувати професію, працювати, а головне — бути повноцінним членом громади, повідомляють у пресслужбі міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Ідея видання — допомогти батькам і педагогам простою та доступною мовою пояснити дітям поняття інклюзії, доброти та прийняття. «Сонячні діти», попри свої особливості, чудово взаємодіють з однолітками та досягають успіхів у навчанні. Їм лише потрібно трохи більше уваги та розуміння.