Поетична збірка Юрія Андруховича увійшла до шортліста премії Нойштадта 2026

Український поет, письменник та перекладач Юрій Андрухович увійшов до короткого списку американської Міжнародної літературної премії імені Нойштадта 2026 року (Neustadt International Prize for Literature).
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Про це повідомляється на сайті організатора – журналу World Literature Today, пише Місто.
Претендентами на здобуття Нойштадтської премії 2026 року, яка передбачає грошову винагороду в розмірі $50 тисяч, стали:
- Юрій Андрухович зі збіркою «Зміна декорацій»;
- Еліф Батуман із книгою «Одержимі»;
- Мей-Мей Берсенбрюґґе із «Трактатом про зірки»;
- Роберт Олен Батлер із твором «Гарно провів час»;
- Сафія Ельхілло зі збіркою «Січневі діти»;
- Матіас Енар із романом «Розкажіть їм про битви, королів і слонів»;
- Ібрагім Насралла із книгою «Час білих коней»;
- Йоко Тавада із твором «Посланець»;
- Джесмін Ворд із книгою «Співай, непохований, співай».
Переможця оберуть 21 жовтня в межах фестивалю Neustadt Lit Fest 2025, запланованому на 20–22 жовтня.