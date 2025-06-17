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Диван на коліщатках в темній вітальні

Поетична збірка Юрія Андруховича увійшла до шортліста премії Нойштадта 2026

Автор: Оксана Марушкевич
17/06/2025 16:23
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Український поет, письменник та перекладач Юрій Андрухович увійшов до короткого списку американської Міжнародної літературної премії імені Нойштадта 2026 року (Neustadt International Prize for Literature).

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Про це повідомляється на сайті організатора – журналу World Literature Today, пише Місто.

Претендентами на здобуття Нойштадтської премії 2026 року, яка передбачає грошову винагороду в розмірі $50 тисяч, стали:

  • Юрій Андрухович зі збіркою «Зміна декорацій»;
  • Еліф Батуман із книгою «Одержимі»;
  • Мей-Мей Берсенбрюґґе із «Трактатом про зірки»;
  • Роберт Олен Батлер із твором «Гарно провів час»;
  • Сафія Ельхілло зі збіркою «Січневі діти»;
  • Матіас Енар із романом «Розкажіть їм про битви, королів і слонів»;
  • Ібрагім Насралла із книгою «Час білих коней»;
  • Йоко Тавада із твором «Посланець»;
  • Джесмін Ворд із книгою «Співай, непохований, співай».

Переможця оберуть 21 жовтня в межах фестивалю Neustadt Lit Fest 2025, запланованому на 20–22 жовтня.