Що робити, якщо у дитини часто болить голова? Поради дитячого невролога

Ваш малюк гіперактивний та неуважний? Дитина скаржиться на головний біль, поганий сон, може втратити свідомість? Все це причини звернутися за консультацією до лікаря-невролога. Що має занепокоїти батьків та чому не варто зволікати із медичною консультацією читачам Правда.іф розповідає лікар-педіатр і дитячий невролог медичного центру VISE clinic Христина Мельникович.

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Лікар-невролог має оглянути дитину не лише при появі певних скарг, але й профілактично. Так, протягом перших трьох років життя можна оцінити моторний, фізичний, психічний та когнітивний розвиток малюка. Згодом лікарі оцінюють емоційний стан дитини та її готовність до школи.

Але не варто нехтувати і певними скаргами малюків на свій стан. Занепокоєння мають викликати неуважність, гіперактивність, розсіяність, синдром дефіциту уваги. Маленькі школярики можуть скаржитися на частий головний біль, запаморочення, безсоння чи неспокійний сон. Дуже часто причинами такого стану є перевантаження, перевтома.

У дітей старшого віку гіперактивність і перезбудливість викликають постійні ігри в гаджетах. Додатково розвиваються порушення зору, які в свою чергу часто є причиною болю в голові.

«Важливо правильно віддиференціювати дитячу непосидючість від гіперактивності. Іноді, крім консультації невролога потрібна порада дитячого психіатра. Робота з психологом чи нейропсихологом допомагають напрацювати чіткий режим дня дитини.

Лікарка наголошує: причиною багатьох порушень здоров’я та загального самопочуття дитини є саме ігнорування батьками чіткого режиму дня, особливо періоду сну дитини. А повноцінний сон дуже важливий. Неприпустимо, коли дитина лягає спати опівночі, чи ще пізніше.

«Доведено: не можна давати дітям гаджети до року, оскільки значно зростає рівень затримки психо-мовленнєвого розвитку. Натомість батьки включають немовлятам мультфільми, дають гратися телефоном чи планшетом. Кожній дитині потрібно більше прогулянок, різних активностей, книг, сенсорних іграшок. Малюків багато чим можна зацікавити й без використання гаджетів», – наголошує Христина Мельникович.

Детальніше за посиланням: https://vise.com.ua/intervyu/dytiacha-nevrologia/